Mãe de bebé resgatado de caixote do lixo procurada nos hospitais

A PJ está a investigar o caso do bebé encontrado no interior de um ecoponto do lixo junto à discoteca Lux, em Lisboa, ao final da tarde de terça-feira.A videovigilância do terminal de navios de cruzeiro, junto ao espaço de diversão noturna, assim como os hospitais, onde a mãe do recém-nascido poderá ter dado entrada ou fazê-lo nos próximos dias com hemorragias, será fundamental para apurar as circunstâ... < br />