A mãe de Jéssica, a menina de três anos que foi morta em Setúbal, foi alegadamente vista num bar de karaoke a cantar e a divertir-se no domingo, na véspera da morte da menina.As imagens, publicadas nas redes sociais, mostram a atitude de aparente descontração naquele que era já o quarto dia de sequestro da filha.O vídeo do momento está a gerar grande polémica no Facebook.