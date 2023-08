Mãe de Jéssica desata a chorar e Esmeralda pede para abraçar mãe

Inês, mãe de Jéssica, manteve-se calma e sem esboçar qualquer emoção durante quase toda a leitura do acórdão, no Tribunal de Setúbal. Mas desatou a chorar quando ouviu o juiz Pedro Godinho dizer que também seria condenada à pena máxima - 25 anos de prisão - e não havia lugar a nenhuma atenuação da pena. Justo não mostrou qualquer reação. Já a filha, Esmeralda, pediu para abraçar a mãe.Nenhum dos homicidas estava à espera de apanhar 25 anos de cadeia. O juiz fez vários avisos para que o público não se manifestasse e assim foi. Só no exterior do tribunal é que as pessoas reagiram ao veredicto do tribunal. A mãe de Jéssica e os restantes arguidos - Tita, Justo e Esmeralda - saíram do tribunal escoltados pela PSP.