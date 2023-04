Mãe e filho gravemente feridos em colisão entre dois carros em Ílhavo

Mãe e filho, de 30 e três anos, sofreram ferimentos considerados graves, este sábado, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Ílhavo. No mesmo acidente, um outro filho, de cinco anos, que também seguia na viatura, sofreu ferimentos ligeiros.O casal, com cerca de 60 anos, que seguia no outro carro envolvido no acidente, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para um acidente rodoviário, na rua das Bichaneiras, na Gafanha da Encarnação. A VMER de Aveiro, os Bombeiros de Aveiro Novos e o INEM também foram acionadas.As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro.A GNR da Gafanha da Nazaré foi mobilizada e investiga as causas do acidente.