Dois jovens, de 23 e 29 anos, foram detidos pelo NIC da GNR de Viseu por suspeita de venda direta de droga a consumidores da zona de Lafões e vão aguardar julgamento em prisão preventiva. A dupla contou com a colaboração efetiva da mãe de um deles, que ficou em liberdade mas não pode contactar com o filho agora preso nem com traficantes.