Mais de 1 300 operacionais combatiam 18 fogos ativos às 23h00

Mais de 1 300 operacionais combatiam esta sexta-feira à noite 18 incêndios ativos por todo o país, apoiados 405 viaturas e um meio aéreo, sendo o de maiores dimensões o que lavra em Ourém desde a tarde de quinta-feira.

De acordo com os dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 23h00, combatem o fogo de Ourém, no distrito de Santarém, 664 operacionais, apoiados por 197 veículos e um meio aéreo.

O alerta para este incêndio, que começou na localidade de Cumeada, na freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, foi dado às 16h37 de quinta-feira.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, disse hoje à Lusa, pelas 16h45, que a situação está "muito complicada" e que o fogo já chegou ao distrito de Leiria.

O segundo que está a mobilizar mais meios é que o deflagrou em Pombal (Leiria) com 239 operacionais e 68 viaturas.

Já o terceiro que mobiliza mais meios é o que deflagrou na quinta-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. Combatem este fogo, já em fase de resolução, 213 operacionais, apoiados por 71 veículos.

Três bombeiros ficaram esta sexta-feira feridos na sequência do despiste da viatura onde seguiam para combater um incêndio de Maceira, em Leiria, disse à agência Lusa o vereador Luís Lopes.