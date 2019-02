Onze mulheres morreram vítimas de violência doméstica em 2019. Conheça os casos

Crime mais mediático remonta a 5 de fevereiro. Um homem matou a sogra e a filha bebé no Seixal.

Onze, é o número de mulheres que morreram desde 1 de janeiro de 2019 vítimas de violência doméstica. Este domingo uma mulher foi morta a tiro pelas costas pelo ex-companheiro.Ana Maria Silva, tinha 53 anos, é a última vítima mortal de violência doméstica em 2019 (até ao momento da publicação desta peça).A mulher foi morta a tiro pelo ex-companheiro enquanto abandonava uma discoteca na Golegã , em Santarém, com um homem.Em 2019, os casos de maridos e namorados que mataram as companheiras e ex-companheiras sucedem-se.O primeiro caso remonta a 5 de janeiro. Lúcia Rodrigues foi atacada pelo marido , um caçador, por ciúmes doentios.O crime mais mediático desde o início de 2019 aconteceu a 5 de fevereiro no Seixal. Um homem matou a sogra e a filha bebé antes de se suicidar A 11 de fevereiro, morreu o primeiro homem vítima de violência doméstica em 2019. Fernando Cruz foi assassinado pelo namorado