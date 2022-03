Mais de 100 porcos morrem em despiste de camião na N251 em Coruche

Mais de 100 porcos morreram esta segunda-feira depois de o camião de transporte de animais, de matrícula espanhola, se ter despistado na estrada nacional 251 junto à entrada da Vila do Poço, em Coruche.Os animais tiveram de ser retirados do veículo, que se encontrava tombado. A operação foi acompanhada pelo veterinário municipal de Coruche.O condutor do camião escapou ileso ao acidente.No local estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche, apoiados por cinco viaturas das Infraestruturas de Portugal, da Câmara de Coruche e da Junta de Freguesia de Vila do Poço.A estrada esteve condicionada ao trânsito durante um longo período de tempo.O acidente está a ser investigado pela GNR.