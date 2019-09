Dois bombeiros feridos durante combate a incêndio em Sobral de Monte Agraço

Mais de 240 operacionais e três meios aéreos estão envolvidos este sábado à tarde no combate de um incêndio no concelho de Sobral de Monte Agraço, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. Dois bombeiros ficaram feridos durante o combate.Fonte CDOS de Lisboa adiantou à Lusa que o incêndio está a lavrar numa zona de mato e tem duas frentes ativas, não estando em perigo habitações.O incêndio teve início às 12h40 na freguesia de Santo Quintino e mobiliza 230 operacionais, 66 veículos e três meios aéreos.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava às 15h00 um total de 57 incêndios, 13 dos quais em curso, cinco em resolução e 39 em conclusão, que envolviam mais de 1.900 operacionais e 22 aeronaves.Os fogos que este sábado à tarde estão a mobilizar mais meios e a gerar mais preocupação aos bombeiros são os que lavram nos concelhos da Mealhada (Aveiro) e Marco de Canaveses.Segundo a ANEPC, 312 operacionais, 90 viaturas e nove meios aéreos estão a combater o incêndio no concelho da Mealhada, que deflagrou às 08h25.Ativo desde a noite de sexta-feira, o fogo no concelho de Marco de Canaveses mobiliza 132 operacionais e 36 viaturas.