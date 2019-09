Incêndio em zona de difícil acesso em Rio Maior mobiliza mais de 250 bombeiros

Duas centenas de bombeiros estão esta terça-feira a combater um incêndio que deflagrou às 15h53 em Arruda dos Pisões, no concelho de Rio Maior (Santarém), e que se encontra a lavrar próximo dessa povoação, disse a proteção civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a frente de incêndio lavra numa zona de difíceis acessos e os ventos fortes sentidos localmente provocaram projeções, estando a ser dada prioridade à defesa das zonas habitadas.O comandante de serviço no CDOS de Santarém, José Costa, disse à Lusa que, até ao momento, não houve necessidade de proceder a qualquer evacuação.Segundo os últimos dados disponíveis na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio está a ser combatido por 267 operacionais, 67 viaturas e seis meios aéreos.O CDOS de Santarém mantém ainda meios a monitorizar a zona onde na segunda-feira lavrou um incêndio, durante quase 12 horas, no concelho de Tomar.