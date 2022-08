Mais de 200 operacionais combatem incêndio nas Caldas da Rainha

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira às 13h45 em Rostos, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, está a ser combatido por mais de 200 operacionais e alastrou ao concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, informou a Proteção Civil.

"O vento está a dificultar o combate e o incêndio, que não está controlado, dirige-se para a localidade de Abuxanas, no concelho de Rio Maior, não havendo para já casas em perigo", disse à agência Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O incêndio deflagrou às 13h45 na localidade de Rostos, na freguesia do Landal, no concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, mas, segundo a mesmo fonte, "as chamas alastraram já ao concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém".

Durante o combate ao incêndio registou-se a morte de um bombeiro, da corporação de Óbidos, por "doença súbita", explicou o mesmo responsável.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:45 o incêndio estava a ser combatido por 222 operacionais apoiados por 61 meios terrestres e oito aéreos.