Mais de 230 operacionais e quatro meios aérios combatem fogo em Seia

Duzentos e trinta e dois operacionais, apoiados por 66 viaturas e quatro meios aéreos, estão a combater esta quarta-feira, às 19h15, um incêndio que lavra numa zona de mato em Santa Eulália, no concelho de Seia, segundo a proteção civil.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio foi dado pelas 15h17, em Santa Eulália, Freguesia de Sameice e Santa Eulália, no município de Seia, no distrito da Guarda.

Segundo a fonte do CDOS, o incêndio "está ativo" e o "vento forte" que se faz sentir no local está a dificultar as operações de combate às chamas.