Mais de 40 camiões no Enterro da Gata em Braga

Milhares de estudantes nas ruas do centro da cidade.

Por Fátima Vilaça e Secundino Cunha | 08:27

Milhares de estudantes da Universidade do Minho (UM) espalharam esta quarta-feira momentos de alegria e euforia pelas ruas da cidade de Braga, no cortejo do Enterro da Gata, a festa académica da cidade dos ‘arcebispos’.



Os mais de 40 camiões que transportaram os finalistas das licenciaturas da UM levaram mais de oito horas a passar em frente à Tribuna do Reitor, instalada no Museu Nogueira da Silva, onde os caloiros voltaram a fazer o tradicional ‘grito académico’ e os ‘vivas’ ao Reitor e a todos os convidados.



As bermas das ruas, com destaque para a Avenida Central, encheram-se de familiares dos estudantes, vivendo também eles este importante momento do percurso académico, sobretudo para os finalistas.



"Estou aqui muito emocionada e orgulhosa, a ver minha filha que terminou Direito", afirmou Lúcia Rodrigues. Mas, a par da emoção e do orgulho, os sentimentos percorriam muitas vezes os caminhos das preocupações quanto ao futuro. "O meu filho acabou Relações Internacionais. Preocupa a questão do emprego", disse Luís Rocha. No final ninguém quis falhar o tradicional mergulho no chafariz da avenida Central.