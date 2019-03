Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 80 operacionais e dois meios aéreos combatem incêndio em Aveiro

Fogo deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira.

16:18

Um incêndio deflagrou na tarde desta quarta-feira em Arões, no distrito de Aveiro.



De acordo com o que o CM conseguiu apurar no site da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o alerta foi dado por volta das 12h05.



Foram mobilizados para o local 81 operacionais, mais de 20 meio terrestres e dois meios áreos.



O fogo encontra-se agora em fase de resolução.



Em Atualização