Mais de mil pessoas abandonam vítimas no sítio do acidente

Mortes em motas mais do que duplicaram em 2017.

09:43

Pelo menos 1055 pessoas fugiram do local do acidente em 2017. Os dados, revelados esta terça-feira no Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), demonstram um aumento de 7,1% (mais 71 casos) face a 2016.



Parte destas fugas ocorreram após atropelamentos (447 casos), dos quais resultaram sete mortos e 27 feridos graves. Por sua vez, houve 519 colisões com fuga, que provocaram três mortos e 19 feridos graves.



O relatório demonstra ainda que houve 89 despistes em que o condutor fugiu. O documento destaca também que dez pessoas sem carta de condução morreram ao volante e outras três que morreram tinham o título suspenso, além das cinco vítimas que tinham uma licença não adequada ao veículo que conduziam. No ano passado registaram-se 34 416 acidentes com vítimas (mais 6,6% do que em 2016), que provocaram 510 mortos (+ 14,6%), 2198 feridos graves (+ 4,6%) e 41 787 feridos ligeiros (+ 6,8%). Estes dados não incluem as vítimas que morreram já no hospital. Em 2017, perderam a vida 93 pessoas em acidentes de mota, mais 50 do que no ano anterior.