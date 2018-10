Major detido diz que ministro da Defesa sabia da encenação de Tancos

Vasco Brazão disse no interrogatório que Azeredo Lopes terá recebido um memorando sobre a operação para recuperar as armas.

O major Vasco Brazão, em prisão preventiva no âmbito da investigação caso do roubo das armas de Tancos, disse no interrogatório judicial que o ministro da Defesa foi informado da encenação montada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) em conjunto com a GNR de Loulé, em relação à recuperação das armas furtadas. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Expresso.



Segundo o jornal, Azeredo Lopes terá recebido um memorando por parte do major Vasco Brazão, na altura porta-voz da Polícia Judiciária Militar, e do ex-diretor da PJM, o coronel Luís Vieira, também ele detido na Operação Hubris. Confrontado pelo jornal, o ministro desmente a acusação.



