"Eu não fiz nada de mal. Fui agredida e tive de ser hospitalizada". Magda Dias, de 22 anos, artista de rua - faz malabarismos com fogo - ficou sábado inconsciente após ter sido agredida por um casal, proprietário do restaurante DeOuro, situado na Ribeira, no Porto, depois de uma atuação e quando se encontrava a recolher donativos nas esplanadas.