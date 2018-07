Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manobra mal medida com camião derruba ponte pedonal

Funcionário da Câmara de Cascais transportavam máquina que fez desabar a estrutura.

Por Miguel Curado | 09:17

Uma manobra mal calculada de um funcionário da Câmara de Cascais, que conduzia um camião que carregava uma máquina giratória, levou esta sexta-feira de madrugada ao derrube de uma ponte pedonal na avenida de Alcabideche, uma das mais movimentadas da freguesia de Cascais.



O incidente ocorreu pelas 00h45, quando o pesado regressava da praia oceânica de Cascais, junto à Marginal. "O veículo transportava uma máquina giratória usada para a remoção de areias na piscina e ia para um estaleiro de obra. O motorista terá confiado que conseguia passar debaixo da ponte pedonal e atingiu a mesma, que desabou", explicou ao CM o vereador Fernando Piteira Lopes, da gestão de território da autarquia.



O motorista escapou ileso e o incidente não causou feridos, já que naquele momento não passavam mais viaturas. Foi o próprio condutor a acionar o socorro. A GNR cortou o trânsito nas duas rotundas de acesso aquele troço da avenida. Só após as 12h00 foi possível colocar no local uma grua, mobilizada pelo serviço de proteção civil da câmara.



A grua foi usada para remover a plataforma tombada que, ao longo da tarde, foi seccionada com recurso a uma retroescavadora. O trabalho terminou cerca das 19h30, sendo o trânsito reaberto pouco depois. A câmara ordenou a abertura de um inquérito.