Marcação de consulta recusada em Centro de Saúde de Portimão

Mulher queria inscrever-se para uma consulta mas viu o pedido ser-lhe recusado, tal como o livro de reclamações.

Por D.S.G. | 09:10

Sónia Alves, 45 anos, foi ao Centro de Saúde de Portimão, a 16 de setembro, pelas 13h00, com cólicas, suores frios e vómitos. A mulher queria inscrever-se para uma consulta mas viu o pedido ser-lhe recusado tal como o livro de reclamações.



Segundo explicou ao CM, uma funcionária da unidade disse-lhe que havia "muitas pessoas doentes" e que as consultas estavam esgotadas, sugerindo-lhe que fosse "às Urgências". Sónia acabou por ir a um hospital privado mas ainda pediu o livro que também lhe foi recusado.



Ao CM, a ARS Algarve admitiu "a dificuldade de fixação e carência de médicos de família" e reconheceu que "o tempo de espera [para consultas] é um pouco acima do recomendado". Mas prometeu medidas para alterar a situação.