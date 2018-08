Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcado novo protesto contra touradas em Albufeira

Ativistas voltam à praça uma semana após agressões.

Por João Mira Godinho | 08:41

Ativistas antitouradas preparam, para esta sexta-feira à noite, um novo protesto contra as touradas junto à praça de touros de Albufeira. Num primeiro protesto, há uma semana, três ativistas que invadiram a arena foram agredidos por aficionados e detidos pela GNR.



A manifestação, anunciada como pacífica, está marcada para as 21h00, em frente à praça onde, 45 minutos depois, começa mais uma corrida de touros. Os organizadores apelam a uma "grande presença" depois das agressões de que foram vítimas os três ativistas, na tourada de quinta-feira da semana passada.



"Peter Janssen, Artur Nascimento e Helder Silva saltaram, interventiva e completamente indefesos e sem qualquer comportamento violento, para a arena, antes da largada do 3º touro", refere a página no Facebook Cidade de Albufeira Anti Tourada. Os três "foram maltratados e presos e, apesar de já algemados, continuaram a ser maltratados". Foram divulgados vídeos revelando a situação.

A GNR confirmou a detenção dos ativistas, bem como a identificação de dois agressores, e abriu um processo de averiguações.



PORMENORES

Um militar ferido

A GNR adiantou ao CM que um militar "sofreu ferimentos numa mão" quando tentava proteger um dos ativistas detidos. Os factos "foram remetidos ao Ministério Público" do tribunal de Albufeira, "correndo os seus trâmites legais", acrescentou.



"Meios necessários"

A GNR não adianta se vai reforçar a segurança junto à praça de touros de Albufeira na tourada de hoje à noite, referindo, no entanto, que vão ser usados "os meios necessários para garantir a segurança e a manutenção da ordem pública".