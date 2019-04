Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Solidariedade com as vítimas e familiares": Marcelo no local da tragédia na Madeira

Presidente da República está no Caniço para prestar solidariedade ao povo madeirense.

13:16

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já chegou à Madeira onde aconteceu a tragédia no Caniço que matou 29 pessoas na sequência de um acidente de autocarro.



"A primeira palavra é de solidariedade relativamente aos familiares das vítimas e às vítimas que estão a ser assistidas. Em segundo lugar, de agradecimentos a todos aqueles que, de uma forma tão competente, que deram o seu contributo. E também a todas as pessoas. O presidente alemão agradeceu-me. Houve uma preocupação de acolher, de tratar, de cuidar", disse Marcelo, à chegada ao local da tragédia.



"Estes dias são muito densos. Devemos respeitar os sentimentos das famílias das vítimas", concluiu.



"Chocado com o trágico acidente"



Numa nota divulgada, Marcelo declarou-se "chocado com o trágico acidente do autocarro na Madeira" e apresentou "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas mortais e deseja rápidas melhoras a todos os feridos".



Na mesma nota, a Presidência da República informou que "o chefe de Estado enviou igualmente uma mensagem ao seu congénere alemão, Frank-Walter Steinmeier, sublinhando que, neste momento em que Portugal e a Alemanha estão unidos por uma dor comum, lhe transmitiu em nome do povo português e no seu próprio, a expressão deste profundo pesar".



O Presidente da República manifestou também "solidariedade em relação ao povo madeirense, às suas autoridades em geral" e deixou "uma palavra de apoio àqueles que têm trabalhado para enfrentar esta situação" e "uma palavra dirigida ao futuro".



"Este é um momento muito difícil, um momento de pesar, mas é um momento também de se olhar para o futuro da Madeira, e olhar para o futuro das relações da Madeira, que é uma região autónoma aberta a todo o mundo, com esse outro mundo", considerou, nas declarações à RTP.



Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "aquilo que aconteceu e que cala fundo no coração de todos os portugueses não pode de algum modo ensombrar aquilo que tem sido o contributo da Madeira nessa abertura ao mundo".