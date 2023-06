Marcelo já visitou militar do curso de Comandos que saiu do coma

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou, esta sexta-feira, o militar do curso de comandos que teve de ser hospitalizado após uma prova em Sintra."O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas visitou o militar do Curso de Comandos do Exército que está internado no hospital, a quem desejou rápidas melhoras, tendo-se inteirado da evolução positiva que se tem estado a verificar", pode ler-se no site da Presidência.