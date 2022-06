Marcelo Rebelo de Sousa defende inclusão de imigrantes no acesso às Forças Armadas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta terça-feira que os imigrantes devem ser incluídos "numa fonte de recrutamento para as Forças Armadas", algo que já acontece "a título excecional" mas tem que ser "natural".

"Primeiro, temos que nos habituar à ideia de incluir os imigrantes numa fonte de recrutamento para as Forças Armadas. Já acontece, a título excecional, tem que passar a acontecer a título natural", afirmou.

O chefe de estado falava no I Fórum Recrutamento organizado pela Força Aérea, no Teatro Thalia, em Lisboa, sob o tema dos desafios do recrutamento militar.