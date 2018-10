Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhar fogo de Sintra no local

Presidente da República está reunido com Basílio Horta, presidente da autarquia.

02:08

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se à Câmara de Sintra, onde esteve a acompanhar a evolução do incêndio que deflagrou na zona da Peninha, numa zona de mato na serra.



Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos Paços do Concelho por volta das 00h45 para acompanhar, juntamente com o presidente da autarquia, Basílio Horta, a evolução do incêndio que lavra desde sábado à noite na zona da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.



O chefe de Estado deixou a câmara cerca de meia-hora depois e mantem-se em contacto com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), uma vez que as chamas evoluíram para a zona da Biscaia.



Uma fonte oficial da Câmara de Cascais confirmou à Lusa que, perante a evolução do incêndio, estava a ser avaliada a evacuação por precaução de habitações na zona de Figueira do Guincho.



"Já saiu de Sintra e entrou em Cascais e só volta se o vento mudar. O presidente Carlos Carreiras disse que está a entrar em Cascais em força", afirmou à Lusa o presidente da autarquia de Sintra.



De acordo com Basílio Horta, o vento apresentava-se como "um verdadeiro vendaval", levando a "uma progressão brutal que desce a serra e entra na zona da Biscaia".



"Os nossos homens e mulheres estão a lutar contra as chamas. É hora de manter a calma e confiar nos nossos bombeiros. Tudo está a ser feito para proteger a nossa Serra", escreveu o presidente da autarquia no Facebook.