Incêndio na Serra de Sintra mobiliza quase 270 bombeiros. Situação muito preocupante

Fogo deflagrou às 22h50, na zona da Peninha. Ventos estão a complicar o combate.

06.10.18

Um incêndio de grandes proporções está a lavrar na Peninha, na serra de Sintra, e está a gerar grande preocupação devido à proximidade com o Parque Natural Sintra Cascais.



O fogo começou na zona do Convento da Peninha, um dos pontos mais altos da Serra de Sintra. Os bombeiros tentam a todo o custo controlar as chamas para que estes não alastrem a outras zonas do Parque Natural de Sintra Cascais.



Pelas 00h23 estavam no local 269 bombeiros e 74 veículos.



De acordo com fonte dos bombeiros de Sintra, o fogo "está muito complicado".



As autoridades estão a pedir à população que não se aproxime do local.



"Esperam-se horas de muito trabalho", disse Jorge Mendes à CMTV, acrescentando que o fogo está a dificultar o combate.



A equipa da CMTV captou imagens do incêndio e mostram uma frente impressionante com vários quilómetros de fogo.



Em atualização