Centenas de bombeiros tentam salvar casas na Malveira

Incêndio começou em Sintra e passou depois para o concelho de Cascais. Mais de 600 operacionais combatem as chamas.

03:41

O incêndio que deflagrou este sábado à noite na zona da Peninha, na Serra de Sintra, alastrou-se até ao concelho de Cascais e está a ameaçar as habitações da zona da Malveira da Serra.



Segundo o Correio da Manhã testemunhou no local, a GNR já se encontra a evacuar as habitações na Malveira da Serra. Centenas de bombeiros estão a lutar contra as chamas para evitar que estas destruam aquela localidade, que fica no início da subida do Guincho para o Cabo da Roca.



A população mostra-se assustada ao ver o fogo a aproximar-se das habitações. Ali próximo, na aldeia de Almoinhas Velhas, vários moradores foram também retirados perante a ameaça das chamas.



Às 3h38 estavam no combate às chamas 610 operacionais. A prioridade é pôr a população a salvo e tentar proteger as casas das chamas que continuam a avançar.