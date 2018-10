Presidente, primeiro-ministro e MAI acompanham fogo de Sintra

Eduardo Cabrita "está em contacto permanente com o comandante nacional" da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, disse à CMTV que tem estado em contacto com o Presidente da República, com o primeiro-ministro e com o ministro da administração interna que se encontram a acompanhar a evolução do incêndio que deflagrou ao final da noite deste sábado.



O ministro da Administração Interna está a acompanhar o fogo que deflagrou no sábado à noite na zona da Peninha, na serra de Sintra, e que evoluiu para Cascais, onde foram retirados de casa algumas pessoas de habitações isoladas.

Segundo disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna, Eduardo Cabrita "está em contacto permanente com o comandante nacional" da Autoridade Nacional de Proteção Civil e "falou com o presidente da Câmara de Sintra".

O ministro também "já falou com o presidente da Câmara de Cascais" e o comandante nacional está a acompanhar a situação na sede da ANPC, em Carnaxide, enquanto as operações no terreno estão a cargo do comandante distrital.