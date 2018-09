Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo volta a Celorico de Basto em dia de inauguração

Obras na Básica e Secundária custaram cerca de 1,5 milhões de euros e estão prontas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:44

Marcelo Rebelo de Sousa volta a Celorico de Basto, terra à qual tem uma ligação umbilical, para inaugurar as obras de requalificação da Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto, promovidas pelo município, em cooperação com o Ministério da Educação.



A intervenção, no valor de 1,5 milhões de euros, teve por objetivo melhorar ao máximo as condições para os cerca de 800 alunos, professores e pessoal não docente, tendo criado uma "dinâmica diferente" do que sucedia até agora para este ano letivo. A inauguração está marcada para as 12h00 da próxima segunda-feira, dia 17, com Marcelo Rebelo de Sousa, um ‘neto da terra’ e ex-presidente da Assembleia Municipal.



"Será mais um dia marcante para o nosso concelho, teremos o Presidente da República a presidir a inauguração de obras necessárias para esta escola. Este espaço encontra-se agora com todas as condições de conforto térmico e acústico, valorizamos muito as questões sensíveis como a acessibilidade e mobilidade. Requalificámos espaços devolutos, que estavam sem qualquer funcionalidade, e criámos uma dinâmica diferente aos espaços existentes, tudo isto sem colocar em causa o normal funcionamento das aulas", descreveu Joaquim Mota e Silva, presidente da câmara.



"O novo ano letivo irá arrancar da melhor forma para os alunos que frequentam esta escola, o espaço está renovado, com as melhores condições para o ensino e aprendizagem e a direção, também recentemente empossada, terá ainda melhores condições para colocar em prática o plano de ação estipulado para o novo ano letivo", realçou.