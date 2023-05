Marco ‘Orelhas’, filho e cunhado acusados do homicídio de Igor Silva nos festejos do título

O Ministério Público deduziu acusação contra oito pessoas pela morte de Igor Silva, há quase um ano, durante os festejos do campeonato. Marco ‘Orelhas’, o filho Renato e o cunhado, Paulo Cardoso, estão entre os arguidos acusados de homicídio qualficado.



A acusação diz que existiam já conflitos antigos entre os arguidos e Igor. No jogo do campeonato, no Estádio da Luz, gerou-se uma contenda entre ‘Orelhas’ e Igor Silva. Foi já junto ao Estádio do Dragão que tudo ocorreu na madrugada de 8 de maio de 2022. Renato desferiu duas facadas nas costas de Igor, que chegou a ser agarrado por ‘Orelhas’ e pelo cunhado. Igor estava já esfaqueado no chão quando foi atingido pelos arguidos com vários pontapés e murros. Nessa altura, Renato deu mais facadas no peito e barriga de Igor.

No processo estão em causa outros crimes menores. A filha de Marco ‘Orelhas’ está acusado por causa de um episódio de agressão.



‘Orelhas’, o cunhado e o filho estão em prisão preventiva.