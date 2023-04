Marinha esclarece que navio "Mondego" falhou missão por falta de combustível

A Marinha Portuguesa referiu esta segunda-feira que o navio "Mondego" já se encontra operacional depois da falha de energia da passada semana. Em causa, diz em comunicado, estiveram os baixos níveis de combustível que se deveram à paragem súbita de quatro motores, dois geradores elétricos e de dois propulsores. Um problema que garante estar resolvido.

"O navio está recuperado e já navegou hoje. Estão em curso averiguações para apurar o que falhou na resposta ao mecanismo de alerta de nível baixo de combustível no tanque de serviço e reposição deste por trasfega de um dos nove tanques de reserva existentes a bordo", pode ler-se no comunicado da Marinha Portuguesa.



Na passada segunda-feira, a 27 de Março, a embarcação voltou a falhar uma missão de transportar até às ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira, os agentes da polícia Marítima e vigilantes da natureza. Houve um apagão total e faltavam apurar as causas do incidente. A Marinha reitera, no entanto, que o navio sempre esteve seguro.



Recorde-se que o navio "Mondego" causou tumulto, no início do mês de março, quando 13 militares da Marinha recusaram cumprir uma missão devido a graves anomalias de natureza técnica na embarcação. O tema suscitou polémica e pôs a nu a falta de manutenção e investimento atribuído à defesa no País.