Mata a mãe em Almada e arrisca 25 anos de prisão

Nuno Teixeira, que em junho do ano passado matou a mãe com 22 facadas, na casa desta, no centro de Almada, conhece esta quarta-feira a sentença no tribunal daquela cidade. O homem de 24 anos matou Etelvina Silva após uma discussão.O Ministério Público pediu, nas alegações finais, pena de 23 a 25 anos de cadeia. "Em 31 anos de magistratura nunca tinha visto nada assim", desabafou o procurador, dando conta da violência: Etelvina, de 49 anos, foi degolada.A mulher foi atacada na sua cama e ainda se arrastou para a porta do quarto. Nuno Teixeira lavou-se, limpou a casa e foi trabalhar no dia seguinte.