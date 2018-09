Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata amiga da mulher durante uma discussão

Renato Farias enterrou o corpo da vítima numa zona de mato, um dia após a ter matado na casa em que viviam.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Renato Farias, de 42 anos, só foi detido dois anos após o crime. Foi localizado em França, para onde fugiu após ter matado e enterrado o corpo de Rayane Kelly Fernandes, de 30 anos, uma amiga da sua mulher.



O arguido está atualmente preso na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto e começa esta quarta-feira a ser julgado no Tribunal de S. João Novo pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e falsidade - por ter forjado um cartão de cidadão.



O crime ocorreu no dia 1 de outubro de 2015 na casa em que Rayane vivia com o arguido e a mulher deste. A morte terá ocorrido depois de o homicida ter discutido com a vítima por causa de dinheiro - uma vez que era Rayane quem suportava as despesas do filho e da enteada de Renato.



Refere a acusação que no dia seguinte ao homicídio, o arguido levou o corpo de carro até uma zona de mato, em Vila Nova de Gaia, onde o enterrou. Só após ter sido detido, Renato revelou aos inspetores o preciso local onde tinha deixado o cadáver.



Naquele sítio foram apenas encontradas ossadas, assim como as próteses mamárias e um sutiã pertencentes à mulher assassinada.



Às autoridades, Renato Farias disse que durante a discussão Rayane - brasileira que trabalhava em bares de alterne -, caiu de forma acidental e bateu com a cabeça.



No entanto o crânio não apresentava qualquer lesão e o estado do cadáver já não permitiu realizar exames complementares para descobrir quais as causas da morte.