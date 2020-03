Mata amigo com barrote por 275 euros

Vítor Daniel Almeida, padeiro, de 24 anos, tinha combinado ir com um amigo roubar gasóleo de máquinas agrícolas num estaleiro, em Roge, Vale de Cambra, a 17 de setembro do ano passado. Porém, esse amigo tinha outro objetivo: queria roubá-lo e apropriar-se de 275 euros que sabia que este tinha no bolso. Já no assalto, quando a vítima estava de costas desferiu-lhe uma pancada com um paralelo. O padeiro reagiu e o arguido desferiu-lhe sucessivas pancadas com um barrote até o matar.

O agressor foi agora acusado pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira de um crime de homicídio qualificado e outro de roubo. Está em prisão preventiva. Vítor Almeida foi assassinado por volta das 23h00, mas o seu corpo apenas foi descoberto na manhã do dia seguinte, quando os funcionários do estaleiro chegaram ao local.

Refere o processo que a vítima foi agredida com uma primeira pancada na cabeça quando estava curvada junto a uma retroescavadora, a retirar o gasóleo da máquina para um recipiente em plástico. O objetivo do agressor era que este ficasse inconsciente - mas isso não aconteceu. Apesar de ferido, Vítor Almeida reagiu e foi atirado ao chão pelo amigo, que o matou à pancada, com golpes extremamente violentos, um pouco por todo o corpo.

Já com a vítima sem vida, o arguido apoderou-se da quantia que queria roubar - os 275 euros - que estavam num dos bolsos, assim como o seu telemóvel e o carro de Vítor - no qual se tinham dirigido até ao local.