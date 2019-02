Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata estafeta e finge acidente em Odivelas

José Campos, de 29 anos, foi colhido por um carro e não resistiu aos ferimentos.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Uma violenta colisão entre uma mota e um automóvel acabou na morte do motociclista de 29 anos, na terça-feira à noite, na Arroja, em Odivelas.



José Miguel Campos, solteiro e pai de um menino de quatro anos, estafeta de uma empresa de entregas, ainda foi transportado pelos bombeiros ao hospital mas não resistiu. E o condutor fugiu do local mas acabou identificado pela PSP.



O alerta foi dado às 19h40. O choque, cujas circunstâncias estão a ser investigadas pela PSP, ocorreu na rua Professor Doutor Bissaya Barreto.



O motociclista sofreu ferimentos muito graves, mas o condutor do carro, um pintor de 27 anos, não prestou auxílio à vítima e abandonou o local. Numa zona ali próxima, simulou ter sofrido outro acidente com o veículo, em que chocou contra uma árvore, e abandonou o carro nesse local.



Os bombeiros socorreram o estafeta, que ainda foi transportado com vida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos e morreu.



Pela matrícula, a PSP identificou o carro acidentado e abandonado, que foi relacionado com o acidente e apreendido. Através de diligências, o condutor foi identificado pela PSP horas depois, em casa, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando o desenrolar do inquérito.



Família e amigos da vítima ficaram em choque e publicaram nas redes sociais mensagens de homenagem a José Miguel Campos.