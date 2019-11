Mata ‘ex’ na Golegã e leva 22 anos de cadeia

O Tribunal de Santarém considerou que Rui Vieira foi movido por "ciúme doentio", com "comportamentos de stalker" (perseguidor), e condenou-o ontem a 22 anos de prisão pelo homicídio a tiro da ex-mulher, Ana Maria Silva, de 53 anos, a 17 de fevereiro deste ano, à saída de uma discoteca na Golegã. Terá ainda de pagar uma indemnização no valor de 150 500 euros a três filhos da vítima.

O arguido, de 62 anos, foi condenado por homicídio qualificado - agravado pelo uso da arma de fogo -, homicídio simples tentado, violência doméstica e detenção de arma proibida. Durante a leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes realçou a "falta de arrependimento" de Rui Vieira em tribunal, e, apesar de notar que está "bem inserido socialmente e não tem antecedentes criminais", recomendou que procurasse apoio psiquiátrico para ajudar a ultrapassar a "obsessão pela vítima".





Após ouvir a sentença, o arguido exaltou-se e ameaçou pôr cobro à vida. Em resposta, a juíza notou que continua a culpabilizar as vítimas pelas suas ações. "É o senhor que está errado. Meta isso na cabeça", disse-lhe.Rui Vieira admitiu em tribunal perseguir, agredir e injuriar a ex-mulher após o final da relação, que não aceitava. Ana Maria Silva tinha apresentado queixa na GNR, onde denunciou o receio que tinha do arguido.O homem que acompanhava Ana Maria Silva na noite do crime foi atingido por Rui Vieira nas pernas e num braço. A vítima, que já teve alta hospitalar, ficou ficou psicologicamente afetada pelo ataque, e ainda tem no corpo os chumbos da espingarda de Rui Vieira.