Matam e mutilam gata de voluntária em Aveiro

Glória Afonso ficou em choque ao ver o cadáver da sua gata deixado à porta de casa, no domingo, em Cacia, Aveiro. Quando a voluntária da causa animal se aproximou, percebeu ainda que as patas traseiras tinham sido amputadas. "Isto foi obra de quem me quer mal", disse ao"A gata desapareceu há alguns dias e foi encontrada assim. Há cerca de um mês, alguém me envenenou o cão. Ainda foi hospitalizado, mas acabou por morrer", acrescentou, relatando mais um envenenamento há uma semana. "Tento ajudar os animais da forma que posso, não incomodar ninguém, mas, de vez em quando, tenho desgostos destes", sublinhou.Na rua do Vale Caseiro, há quem revele mais casos. "A minha gata esteve dez dias desaparecida. Quando apareceu, tinha uma pata amputada. Há alguém que anda a fazer desaparecer os animais e a fazer-lhes mal", revelou Marisa Ferreira, uma das moradoras revoltadas.A GNR de Cacia foi chamada.