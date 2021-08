Mulher internada com ferimentos graves após ser atacada pelo próprio cão

Um cão tentou atacar uma criança numa casa em Nottinghamshire, Inglaterra no passado domingo. A dona do animal tentou intervir e acabou por ser atacada pelo animal, que a mordeu repetidamente na cara, nos braços e no estômago.

Para salvar a mulher do ataque, outra pessoa que se encontrava presente no local esfaqueou o cão com uma faca de cozinha. O animal foi depois colocado no jardim das traseiras da casa até à chegada dos serviços de emergência.

A dona do cão foi levada para o hospital de ambulância com ferimentos graves. Um veterinário chamado de urgência ao local do ataque abateu o animal devido à gravidade das suas lesões.

Em comunicado a polícia inglesa sublinhou que o caso "é devastador".