Cão ‘herói’ afasta dono de serpente venenosa e sacrifica-se para o salvar

Um cão de raça labrador está a ser chamado de "herói" nas redes sociais, após se saber que salvou o dono, um jovem de 18 anos, do ataque de uma serpente venenosa. ‘Marley’, afastou o dono de uma cascavel e ‘atirou-se’ ao réptil, sacrificando-se para que Alex Loredo não fosse atacado.

Alex estava na casa da família, em San Diego, no estado norte-americano da Califórnia, quando ouviu um barulho debaixo da mesa. O jovem de 18 anos ficou "com o coração no chão" quando viu que o som era o de uma cascavel, que se estava a aproximar. Foi nesse momento que Marley, o cão da família, reagiu rapidamente.

"Antes de me conseguir virar ou reagir, o Marley saiu disparado de casa, empurrou-me para longe e colocou-se entre a serpente e eu. Fiquei sem pingo de sangue e pensei ‘Vou ficar sem o meu melhor amigo’", relata à NBC.

Marley sacrificou-se pelo dono e acabou atacado pela cascavel, tondo sido mordido várias vezes "uma na língua e outra vez no pescoço". Após atacar a serpente depressa fugiu.

Alex conta que ficou " em completo pânico", mas que prontamente procurou ajuda e contactou os serviços de emergência médica, assim como um veterinário.

Como o veterinário local não tinha um antiveneno eficaz, o jovem conduziu cerca de 30 minutos, em contra-relógio, para encontrar algum especialista que o pudesse ajudar a salvar o ‘herói’ Marley.

O labrador acabou por sobreviver, após alguns dias internado e com complicações. "O focinho dele inchou muito, e começou a ter dificuldades em respirar. Chegou mesmo a sangrar da boca abundantemente", recorda Alex.

"Foi o momento mais arrepiante da minha vida, não saber se o meu melhor amigo, que me salvou a vida, iria sobreviver", recorda o dono. Marley ficou com danos permanentes nas terminações nervosas da língua e maxilar, continua medicado e a fazer terapia.

Entretanto, após a história se tornar viral, a família organizou uma angariação de fundos para ajudar a cobrir as despesas com veterinário de Marley, que ultrapassam já os 10 mil euros.