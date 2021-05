Bebé de 10 meses morre atacado por Rottweilers nos EUA

Um bebé de 10 meses morreu após ser atacado por dois cães da raça Rottweiler, esta terça-feira, numa localidade próxima de Carolina do Sul, Estados Unidos da América.O pai da criança deixou-a sozinha com os animais de estimação para ir ao quintal fazer uma tarefa rápida e quando regressou, deparou-se com o pior cenário, segundo relata o site "ABC News"."Deixou a pequena criança dentro de casa sem supervisão por alguns minutos e ouviu barulho dentro da residência. Voltou para dentro e encontrou o bebé inanimado", informou o agente policial responsável pela investigação.As autoridades informaram que o homem pediu ajuda médica, mas as tentativas de reanimação não foram suficientes para a criança sobreviver aos ataques dos cães.Desconhece-se qualquer tipo de comportamentos agressivos dos animais. Já foram entretanto apreendidos.