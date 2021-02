Gato ‘herói’ morre a salvar duas crianças de uma das cobras mais venenosas do mundo

Um gato doméstico está a ser apelidado de ‘herói’ após ter salvo duas crianças da família que o adotou do ataque de uma cobra venenosa em Queensland, na Austrália.

Segundo os Serviços de Emergência Animal locais, os menores estavam a brincar no quintal com o felino, ‘Arthur’, quando este detetou uma cobra-castanha oriental. Esta espécie é altamente agressiva, rápida, conhecida pelo comportamento brusco e imprevisível e tem o segundo veneno mais potente de todas as serpentes venenosas do mundo.

Imediatamente, o gato ‘Arthur’ saltou sobre o animal e lutou com o réptil até o matar. Colapsou algum tempo após o ataque e a família levou-o ao veterinário, que viria a confirmar que o animal tinha sido mordido pela cobra e estava a morrer devido à rápida ação do veneno altamente tóxico.

‘Arthur’ acabou por morrer no veterinário, perante uma família em lágrimas. "Ganhou uma asas de anjo. A família dele vai sempre lembrar-se e estar para sempre grata pelo facto de ele ter salvo a vida a duas crianças. O Arthur era muito corajoso e traquina. Já tinha estado connosco devido a acidentes anteriores e era um gato muito amado por todos", escreveram os profissionais veterinários que acompanharam o gato, no Facebook.