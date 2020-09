Jovem mordido por píton no pénis quando estava na casa de banho

Um jovem de 18 anos residente em Nonthaburi, na Tailândia, viveu momentos de pânico quando acabou mordido por uma píton no pénis quando estava sentado na sanita.

Siraphop Masukarat, de 18 foi à casa de banho da casa que partilha com os pais quando sentiu uma dor lancinante nos genitais. Olhou para baixo e viu a cobra com a mandíbula fechada no seu órgão sexual e sangue por todo o lado.

Em horro, gritou pelos pais, que o tentaram acalmar antes de chamarem os serviços de emergência. O jovem foi levado de urgência para o Hospital de Bang Yai e os médicos conseguiram salvar o pénis de Siraphop.

O jovem levou três pontos nos órgãos genitais e recebeu um tratamento para garantir que as bactérias das presas da serpente não causam qualquer tipo de infeção.

O jovem conta que apanhou um valente susto, apesar de o animal ter "apenas" pouco mais de um metro de altura. "Havia sangue a espirrar por toda a parte. Era uma cobra pequena, mas a dentada foi muito forte. Espero que o meu pénis recupere bem", afirma.

A píton foi depois retirada do interior da casa da família por funcionários do controlo animal. Estava escondida ainda no rebordo da sanita.

"Não sei como a cobra entrou em casa, mas acho que deve ter sido pelos canos. Estou aliviada por não ser venenosa, porque caso contrário ele estaria morto", conta a mãe do jovem.