Grávida de 8 meses corta pénis ao marido traidor

Uma mulher de 32 anos, grávida de oito meses, descobriu a traição do marido e, num acesso de raiva, cortou o órgão genital do companheiro enquanto este dormia. O caso ocorreu no estado de Taraba, Nigéria.

Segundo os meios de comunicação locais, Halima Umar ficou destroçada ao descobri que o marido, Aliyu Umar, com quem espera o primeiro filho, afinal tinha outra mulher e outra família.

Quando o homem regressou a casa, foi deitar-se e acordou com a companheira a cortar-lhe o pénis com uma faca de cozinha.

O homem foi levado de urgência para o hospital local mas, apesar dos esforços médicos, não foi possível salvar o órgão sexual do homem atacado. O marido ainda está a recuperar das lesões sofridas.

A mulher, grávida de 8 meses, entregou-se às autoridades e está em prisão preventiva a aguardar julgamento.

O irmão de Aliyu suspeita que a mulher terá drogado o marido antes de levar a cabo o crime. "Não é normal ele chegar a casa e ir logo dormir, por isso acho que ela lhe deu alguma coisa, porque senão nunca conseguiria fazer o que fez. Desde que o Aliyu tinha outra mulher, há cerca de três anos, que ela desconfiava que algo passava", relatou.