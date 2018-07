Mulher corta o pénis do marido e atira-o pela janela

Agressora utilizou uma faca de cozinha para atacar o homem enquanto dormia.

13:46

Karuna Sanusan, uma mulher de 24 anos oriunda do Camboja, esperou que o marido adormecesse e utilizou uma faca de cozinha para lhe cortar o pénis. A agressora desconfiava que o homem de 40 anos a traía regularmente com outras mulheres.

Depois de cortar o órgão sexual do marido, Karuna Sanusan atirou-o pela janela para que não fosse encontrado com facilidade.

Os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvir os gritos de dor do homem, que viu o seu órgão sexual 'voar' pela janela do quarto.

O pénis de Siripan acabou por ser descoberto e foi de imediato colocado numa caixa de gelo para que os cirurgiões pudessem reconstruir a região peniana da vítima. No entanto os médicos revelaram mais tarde que não seria possível fazer a reconstrução e que o homem não poderia voltar a utilizar o órgão sexual.

Karuna confessou o crime na sua totalidade e defendeu-se com o facto de ter visto o homem com várias mulheres. A mulher aguarda julgamento e está impedida de entrar em contacto com o marido.