Vídeo mostra mulher a ser mordida por cobra enquanto dormia

Kaew Sudsopha, de 75 anos, foi atacada no pé a meio da noite.

Uma mulher de 75 anos, Kaew Sudsopha, foi mordida por uma cobra píton enquanto dormia, na madrugada desta quarta-feira, em Banguecoque, na Tailândia.



O animal selvagem entrou dentro da moradia da mulher. As câmaras de vigilância instaladas na habitação captaram o momento em que a cobra rastejou até à cama da vítima e num ápice a atacou no pé.



"Senti uma dor aguda no meu pé e acordei. Acendi a luz e notei que algo esatava a mexer-se no chão. Quando me apercebi reparei que era uma cobra", contou ao jornal Daily Mail.



De acordo com o jornal, a mulher saiu do local apavorada e foi chamar o filho, de 44 anos, que dormia no quarto ao lado. "A primeira coisa que pensei foi: de onde é que vem esta cobra? Depois sai o mais rápido possível do quarto. Não entento o porquê da cobra me ter mordido, eu estava a dormir, não fui uma ameaça. Tenho medo de voltar a dormir naquele quarto", acrescenta.



Nos momentos seguintes, as autoridades e as equipas de resgate foram chamadas à moradia de Kaew Sudsopha. Já no local, retiram a cobra, que já se encontrava escondida na casa de banho da mulher e levaram-na para um centro de retenção de animais selvagens.



