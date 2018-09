Menina de 12 anos atacada por tubarão na Austrália

Equipas médicas confirmaram que a criança perdeu muito sangue e ficou com graves lesões.

08:29

A second patient has been transported to Mackay Base Hospital following a shark attack. RACQ CQ Rescue said the victim was a 12-year-old girl. #mackay #CQRescue @daily_mercury pic.twitter.com/pWBkeezcQq — Ashley Pillhofer (@ashpillhofer) September 20, 2018

Uma menina de 12 anos foi atacada por um tubarão esta quinta-feira numa praia da Austrália, naquele que foi o segundo ataque no espaço de 24 horas na mesma zona.As equipas de salvamento foram chamadas para Cid Harbour na ilha de Whitsunday, onde a menina se encontrava com graves lesões em ambas as pernas.As autoridades confirmaram que houve grande perda de sangue e as lesões causadas pelo ataque do tubarão foram consideradas muito graves pelos médicos.Este foi o segundo ataque de um tubarão naquela zona da Austrália, no espaço de 24 horas. Uma mulher de 46 anos tinha sido mordida na quarta-feira e também ficou com graves lesões nas pernas.