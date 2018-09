Ataque de tubarão mata jovem nos Estados Unidos

Vítima ainda foi transportada para o hospital mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

09:53

Um tubarão atacou e matou um jovem brasileiro de 26 anos em Cape Cod, nos Estados Unidos no passado sábado. Arthur Medici ainda foi transportado para o hospital mas acabou por não resistir aos ferimentos causados pelo ataque.Arthur Medici de 26 anos, nasceu no Brasil mas mudou-se para os Estados Unidos com apenas dois anos. O jovem perdeu a vida naquele que foi o primeiro ataque mortal de um tubarão nos últimos 80 anos na região de Cape Cod."Conseguimos perceber pela linguagem corporal de quem estava na água que alguma coisa não estava bem", descreveu uma das pessoas que assistiu ao ataque.Um outro homem já tinha sido atacado por um tubarão a poucos quilómetros daquela praia. A vítima desse ataque sofreu graves ferimentos nas pernas e ainda se encontra a recuperar no hospital.