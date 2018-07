Duas crianças atacadas por tubarão em Nova Iorque

Ataques ocorreram no mesmo dia em diferentes praias de Fire Island.

Uma menina de 12 anos e um menino de 13 foram atacados por tubarões, esta quarta-feira. Apesar de estarem em praias diferentes, ambos os ataques foram registados em Fire Island, em Nova Iorque, EUA.

É o primeiro ataque do género registado na zona há 70 anos. Após as ocorrências, todas as praias da zona foram fechadas ao público.

Ambos os jovens foram mordidos nos membros inferiores. De acordo com o The Sun, foi retirado um dente do animal da perna de uma das vítimas. Essa amostra do predador vai ser utilizada para determinar a espécie que atacou os adolescentes.

"Vi alguma coisa a chegar perto de mim e de repente senti dor, quando olhei melhor vi uma barbatana", contou a menina atacada, em declarações ao jornal.

Apesar do ataque, as crianças ficaram apenas com alguns ferimentos.