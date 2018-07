Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tubarão perto da costa da Cornualha deixa turistas em alerta

Público foi avisado para não entrar na água enquanto o animal permanecer na área.

12:52

A população que se encontrava num popular local de férias na Cornualha, Reino Unido, foi alertada para permanecer fora da água depois de um tubarão ter sido avistado perto da costa.



A criatura, que os especialistas acreditam que seja um tubarão-azul com quase dois metros, foi filmada perto da costa em St Ives e poderá estar ferida ou ter perdido a orientação após perseguir uma presa, pois não é comum estar tão perto da costa.



"Ver um tubarão-azul a nadar livremente perto da costa é um privilégio", disse John Richardson, do Shark Trust ao jornal britânico Daily Mail.



A Shark Trust, uma organização de caridade com o objetivo de estudar e ajudar à conservação de tubarões, aconselha a que os banhistas se mantenham à distância enquanto o animal se mantiver perto da costa.



As imagens foram captadas pelos colegas de trabalho Archie Pickin e Harry Hocking, ambos com 16 anos, que estavam perto do porto.



Os tubarões-azuis figuram entre os exemplares da espécie mais pescado no mundo. Na Europa estão na lista vermelha de espécies ameaçadas.