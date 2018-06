Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem fica sem pénis após ataque de tubarão

Jose da Silva ficou com o órgão sexual amputado após ataque de tubarão.

10:41

Jose Ernestor da Silva, um jovem adolescente, viu o seu pénis ser arrancado por um tubarão quando nadava com amigos na Praia da Piedade, no Brasil.



O momento foi testemunhado por várias testemunhas que assistiram ao ataque do animal e conseguiram puxar a vítima para terra. As equipas de emergência no local tentaram estancar a ferida na zona dos genitais com roupa amarrada mas foi em vão.



O rapaz foi imediatamente transportado para o hospital onde sofreu pelo menos dois ataques cardíacos, encontrando-se em estado crítico. Apesar de ter sido operado de urgência, o jovem ficou sem pénis, uma vez que este foi amputado pela dentada do tubarão.



De acordo com os Bombeiros de Recife, a vítima estava a nadar com o irmão numa zona de águas profundas sinalizada com aviso de perigo de ataques de tubarão. Perante a situação, os nadadores-salvadores que estavam a vigiar a praia pediram ao grupo que voltasse para a costa, no preciso momento em que o ataque aconteceu.



Devastados, os pais do jovem disseram que não sabiam que o filho tinha ido à praia, uma vez que este tinha ocultado esse facto. Só mais tarde, quando receberam um telefonema do irmão, é que souberam o que se tinha passado "Quando eu soube fiquei louca, todos os vizinhos me ouviram a gritar", explicou a mãe do adolescente.



Este é o segundo ataque em dois meses por parte de um tubarão naquela praia do Recife.