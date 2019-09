Cão pitbull morre ao proteger duas crianças de serpente venenosa

Um cão de raça Pitbull, com apenas oito meses, morreu ao tentar proteger duas crianças de uma serpente venenosa em Sumter, na Carolina do Sul, Estados Unidos.Segundo avança a imprensa internacional, o cão foi mordido quatro vezes pela cobra."De repente, o cão começou a atacar a cobra que estava perto do meu filho. Foi mordido quatro vezes. Ele era um membro da família, isto acabou de nos matar também", disse Gary Richardson, o pai de uma das crianças e dono do animal, segundo o site Fox 10.O cão foi transportado para o veterinário mas acabou por morrer no dia seguinte.Gary Richardson falou ainda sobre quem acha que os pitbull são "agressivos". "Se alguns são agressivos é porque não foram tratados corretamente. Se forem educados corretamente, dão a vida por ti", sublinhou.